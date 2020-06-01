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17.06.2020г.
Технологии, которые облегчают жизнь. Пензенцам рассказали о big data

Технологии, которые облегчают жизнь. Пензенцам рассказали о big data

Ср, 17.06.20 10:15
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Современный мир трудно представить без высоких технологий. Они улучшают качество жизни и становятся незаменимыми практически во всех сферах. Новые возможности открывает анализ больших данных - big data, но далеко не каждый понимает в полной мере, как это работает.

Для начала разберемся в терминологии. Big data — это различные инструменты, подходы и методы обработки как структурированных, так и неструктурированных данных огромных объемов. Иначе говоря, специалисты ищут в больших массивах данных определенные закономерности, которые позволяют более качественно оценить текущую ситуацию и сделать прогнозы на будущее. Такая аналитика открывает новые возможности использования обезличенной информации для конкретных задач и целей. Какие именно, узнал корреспондент «Пенза-Пресс» на онлайн-форуме «Big Data 2020». На этом мероприятии эксперты обсуждали, как большие данные помогают бизнесу и государственным организациям, представили кейсы решения бизнес-задач с помощью big data и проанализировали сложности и возможности, которые создает для работы с данными пандемия.

Выяснилось, что большие данные в современном мире принято рассматривать как стратегический ресурс государства и бизнеса, но на самом деле big data намного ближе к обычным людям, чем нам кажется. И технология стала как никогда актуальна во время пандемии.

Например, директор московского научно-практического центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов рассказал не только о «бесшовной» интеграции компьютерного зрения в работу врачей и об уникальном эксперименте по тестированию технологий искусственного интеллекта в лучевой диагностике, но и о том, как большие данные помогают в диагностике Covid-19.

«Мы перешли из эпохи экспертных знаний в эпоху данных, которые собираются автоматически с диагностического оборудования, с ними работают врачи и специалисты. Сегодня мы используем естественный процесс получения медицинских данных, и эта система показала свою важность, когда началась пандемия. Цифровое оборудование, подключенное к единой информационной системе по единым стандартам, специалисты, которые проходят дистанционное обучение, продвинутая система выгрузки информации – все это стало сейчас необходимым», - рассказал Сергей Морозов.

Технология big data помогает не только медикам, но и предпринимателям, позволяя им более эффективно вести бизнес, грамотно выстраивать розничные сети и логистические маршруты. Такие возможности дает геопространственный анализ. Подробно о нем рассказал старший менеджер по внедрению продуктов больших данных Tele2 Константин Загуменнов. По его словам, обезличенный анализ клиентского трафика сотовыми операторами дает колоссальный эффект для развития бизнеса и будущего аналитики в целом.

«В своей работе мы используем метод Map matching. Как геопространственный анализ применяется в бизнесе? Он активно используется в ретейле и онлайн-торговле для выбора направлений развития. Для примера остановлюсь на анализе перетока клиентов к конкурентам. Во время распространения коронавируса у компании возникла потребность выявить изменения в сценариях потребления наших клиентов и узнать, куда они ушли и почему. С одним из крупных сетевых ретейлеров мы смогли проанализировать причины оттока клиентов. В основном они были связаны с самоизоляцией и переездом абонентов», - пояснил Константин Загуменнов.

Кроме того, технология помогает составлять оптимальное штатное расписание для эффективного обслуживания клиентов. Эксперт Tele2 привел в качестве примера салоны красоты. Он отметил, что в некоторых случаях клиенты заходят в салон, видят, что все мастера заняты, и идут в другое место. Анализ клиентского трафика и прогноз графика потребности в персонале по дням позволит составить четкие рекомендации по изменению штатного расписания и решить вопрос с распределением времени работников, что поможет не терять посетителей. Помимо этого, геоаналитика позволяет фиксировать, сколько людей проезжает ежедневно мимо салона, и настраивать таргетированную SMS-рассылку.

В стороне не осталась и строительная отрасль. Застройщики активно пользуются обезличенными геоданными, чтобы понять, где развивать инфраструктуру и строить дома, делать парки. Они отмечают наиболее популярные у населения локации и благоустраивают территорию именно в этих местах.

«Много проблем существует в транспортной отрасли. Например, натурные исследования все еще являются основой для оптимизации маршрутной сети города и региона. Представляете, сколько они требуют затрат? Сотрудницы с листочками на месте считают, сколько людей находится в транспорте на каждой из остановок. А ведь труд сотни таких работников может заменить один data-аналитик, который посчитает все необходимые данные за полдня и построит матрицы корреспонденции по перемещениям. Транспортную схему стоит развивать с помощью анализа графов со своими вершинами, узлами и объектами», - отметил Константин Загуменнов.

Map matching позволяет спрогнозировать пассажиропоток и улучшить схему работы авиационного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также простроить маршруты, которые наиболее востребованы. Например, технологию уже используют РЖД и S7 Airlines. Причем выгодно это не только организациям, но и пассажирам, которые могут сэкономить и получить оптимальный рейс по нужному маршруту в удобное время.

«Анализ нашего транспортного узла показал один очень интересный факт. К примеру, в радиусе 400 километров от Новосибирска есть 5 аэропортов, которые имеют прямое авиасообщение с Москвой. Но стоимость таких авиабилетов, например, из Барнаула, составляет 25 тысяч рублей, а из Новосибирска – 15 тысяч. Расстояние между городами – 250 километров. Наверняка найдется не один потребитель, который преодолеет такое расстояние, чтобы сэкономить 10 тысяч рублей. Этот инсайт дала нам как раз геоаналитика», - рассказал эксперт Tele2.

Эксперты отмечают, что сбор больших данных обезличен и безопасен. Технология использует только цифровой образ человека и его путь. Персональные данные в анализ не попадают, поэтому личной информацией никаким образом не смогут завладеть мошенники.

Аналитикой больших данных могут воспользоваться как крупные корпорации, так и небольшие компании, а также физические лица, добавил Константин Загуменнов. Однако лучше использовать Map matching не однократно, а на протяжении какого-то периода времени, чтобы была возможность отследить трафик в динамике и достичь более точного результата.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2, скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82-4168483/
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16.06.2020 14:55
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16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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