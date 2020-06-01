Молодой сердобчанин сцепился с семьянином и побил полицейского

В городе Сердобске Пензенской области 19-летний парень попал в суд из-за того, что избил правоохранителя.

Установлено, что в ночь с 25 на 26 апреля в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Речной произошел семейный конфликт. Стражи порядка прибыли на место и решили доставить мужчину, который вел себя агрессивно, в отдел.

В это время к дому подошел пьяный парень, который был знаком со этой семьей. Между мужчинами начался скандал. После того, как дебоширов развели в стороны, страж порядка сообщил молодому человеку, что он совершил административное правонарушение, и потребовал проехать с ним. Не желая наказания, сердобчанин несколько раз ударил полицейского по голове.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, парень уже имел проблемы с законом – его судили за кражи и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Горожанину назначили три года тюрьмы. Приговор не вступил в законную силу.