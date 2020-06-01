Covid-19. Число заразившихся пензенцев перевалило за 4000

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На официальном портале стопкоронавирус.рф появились данные о числе заболевших коронавирусом пензенцах на 17 июня.
С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 4 006 случаев заражений коронавирусом, из них новых – 91. При этом уже 3 183 пациента вылечилось, 31 скончался.
Всего по России выявлено 553 301 случаев заражения, прирост за сутки составил 7 843 заболевших. 304 342 человек выздоровело, 7 478 пациента скончалось.
Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до 21 июня. Пензенцам необходимо помнить про гигиену и средства защиты. Также не рекомендуется посещать места массового скопления людей.