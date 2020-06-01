В Пензе авария спровоцировала огромную пробку

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Пензенцев предупреждают о заторе, который образовался утром 17 июня в Терновке.
Очевидцы сообщили о произошедшем в группе в соцсети «ВКонтакте». Фотографии инцидента были сделаны около 10:20.
«Первый мост в Терновку, все стоит плотно», - рассказал свидетель.
Он уточнил, что затор спровоцировала авария. Судя по фото, участниками дорожно-транспортного происшествия стали Toyota Corolla и Chevrolet Niva. У внедорожника разбита передняя часть, отсутствует фара. На месте работали сотрудники полиции.
Официальных данных о произошедшем нет.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут привести к трагедии.