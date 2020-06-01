Пензенцы смогут задать вопросы о ЕГЭ руководству Рособрнадзора

Пензенские выпускники и их родители смогут задать вопросы о проведении ЕГЭ по «горячей линии» временно исполняющему обязанности руководителя Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Позвонить Анзору Музаеву можно будет 18 июня в 10:00. Трансляция «горячей линии» будет вестись в прямом эфире в сообществе Рособрнадзора в соцсети «ВКонтакте».

Проконсультироваться можно по:

- проведению ЕГЭ в основной и дополнительный периоды 2020 года;

- изменениям в расписании и процедуре проведения экзаменов;

- содержанию экзаменационных материалов;

- дополнительным мерам, которые будут приняты в пунктах проведения экзаменов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- процедуре апелляции и пересдачи ЕГЭ в 2020 году.

В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте ege2020@obrnadzor.gov.ru, а также в сообществе Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте». Помимо этого, вопросы можно будет задать в соцсети во время прямого эфира «горячей линии», сообщили в пресс-центре регионального правительства.