Побитая сковородой зареченка вонзила нож в обидчика

В городе Заречном Пензенской области 42-летняя жительница попала в суд за то, что ударила ножом сожителя.

Установлено, что 14 февраля в квартире 50-летнего мужчины отдыхали его сожительница и товарищ. Компания выпивала. В это время между зареченкой и ее любимым вспыхнул конфликт. Разозленный хозяин жилища несколько раз ударил женщину по голове сковородой. Испуганная женщина схватила нож и вонзила его в обидчика. Мужчина вытащил орудие и ушел на кровать, а его сожительница вызвала скорую помощь.

Как пишет пресс-служба региональной прокуратуры, потерпевший попросил правоохранителей не наказывать строго его любимую.

Женщину осудили на два года условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в пользу территориального фонда ОМС с нее взыскали 38,5 тыс. рублей, которые были потрачены на лечение пострадавшего. Приговор в законную силу не вступил.