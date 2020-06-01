Covid-19. Стала известна география заболевших в Пензенской области

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила информацию о распространении коронавируса в регионе на 17 июня.

Как сообщила пресс-секретарь, с начала эпидемии COVID-19 заразились 4006 жителей области. Прирост составил 91 случай. Среди них лидирующую позицию по количеству заболевших занимает Пенза, здесь – 31 новый пациент.

Десять зараженных обнаружили в Каменском районе, восемь – в Земетчинском районе. Семь положительных тестов на коронавирус получили семь сельчан из Лунинского района, шесть – из Мокшанского района. По четыре зараженных – в Колышлейском, Белинском районах и в Кузнецке, по три – в Малосердобинском и Нижнеломовском районах.

Также в Тамалинском, Пензенском, Городищенском и Пачелмском районах обнаружили по два человека с COVID-19. Наименьшее количество зараженных - в Сердобском, Сосновоборском и Спасском районах. Здесь – по одному заболевшему.

«Вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 40202 человека, а в лабораториях лечебной сети - 71881», - отметила Дина Черемушкина.

Напомним, режим повышенной готовности в Пензенской области продлили до 21 июня. Жителям напоминают о том, что нужно носить маску в общественных местах, мыть руки с мылом и ограничивать личные контакты.