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17.06.2020г.
Отзыв на роман «Пассажир»

Отзыв на роман «Пассажир»

Ср, 17.06.20 13:14
Просмотров: 123

Книжный блогер Алена Шарай подготовила отзыв на детектив современного французского автора Жана-Кристофа Гранже «Пассажир» (18+). На счету писателя уже есть мировой бестселлер «Багровые реки» (18+).

Здесь будет все – серийные маньяки, психиатры, превращающиеся в психов, и психи, считающие себя психиатрами, преследования и перестрелки, скандалы и расследования. Но важнее, что все это органично выстраивается в динамичный и интересный сюжет. Этот роман однозначно войдет в мой личный топ лучших современных детективов (подборку интересных современных детективов можете посмотреть здесь.

Врач-психиатр Матиас Фрер обнаруживает у своего пациента редкое заболевание: повторяющееся психическое бегство. Это открытие подталкивает доктора к анализу собственного прошлого. И тот с ужасом обнаруживает, что прожитые годы стерты из его памяти. Вся его сегодняшняя жизнь в роли психиатра – лишь декорации. Значит ли это, что он тоже «пассажир без багажа»? Разве такое возможно? Тогда кто он на самом деле?

В это время в Бордо ведется поиск серийного убийцы. Обстоятельства еще сильнее запутываются, когда удается установить, что отпечатки пальцев психиатра и «пальчики» маньяка идентичны. Тогда Фрер бежит. На поиски себя и настоящего преступника.

Главный герой начинает «капать», и обнаруживает, что прожил несколько жизней. Много лет его преследует проклятие пассажира без багажа. Каждый раз обретая новую жизнь, он начинает расследование, и теперь Фрер вновь идет по собственным следам. Одну за другой он открывает свои личности, как разбирает матрешку, пока не ответит на вопрос, кем он был изначально, до того, как примерил на себя все эти маски. Кем он окажется на самом деле – психиатром, художником, нищим, серийным убийцей или, может, вообще космонавтом? И главное: охотник он или жертва?

На протяжении всего повествования меня не покидало ощущение, что главный герой слишком (ну уж слишком) везуч: без проблем удирает от преследователей, скрывается от полиции, оказывается богат, с легкостью проникает в любые, даже хорошо охраняемые, здания. Не чудо ли? Слишком уж автор любит своего героя и как будто в оправдание делает его в финале самым несчастным человеком на земле. А потом… разрешает ему начать жить заново.

Кем на самом деле был главный герой и почему читателю все время кажется, что он виновен? Читайте – и узнаете. Убийца исповедуется вам в самом финале.

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16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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