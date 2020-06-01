Отзыв на роман «Пассажир»

Здесь будет все – серийные маньяки, психиатры, превращающиеся в психов, и психи, считающие себя психиатрами, преследования и перестрелки, скандалы и расследования. Но важнее, что все это органично выстраивается в динамичный и интересный сюжет. Этот роман однозначно войдет в мой личный топ лучших современных детективов (подборку интересных современных детективов можете посмотреть здесь.

Врач-психиатр Матиас Фрер обнаруживает у своего пациента редкое заболевание: повторяющееся психическое бегство. Это открытие подталкивает доктора к анализу собственного прошлого. И тот с ужасом обнаруживает, что прожитые годы стерты из его памяти. Вся его сегодняшняя жизнь в роли психиатра – лишь декорации. Значит ли это, что он тоже «пассажир без багажа»? Разве такое возможно? Тогда кто он на самом деле?

В это время в Бордо ведется поиск серийного убийцы. Обстоятельства еще сильнее запутываются, когда удается установить, что отпечатки пальцев психиатра и «пальчики» маньяка идентичны. Тогда Фрер бежит. На поиски себя и настоящего преступника.

Главный герой начинает «капать», и обнаруживает, что прожил несколько жизней. Много лет его преследует проклятие пассажира без багажа. Каждый раз обретая новую жизнь, он начинает расследование, и теперь Фрер вновь идет по собственным следам. Одну за другой он открывает свои личности, как разбирает матрешку, пока не ответит на вопрос, кем он был изначально, до того, как примерил на себя все эти маски. Кем он окажется на самом деле – психиатром, художником, нищим, серийным убийцей или, может, вообще космонавтом? И главное: охотник он или жертва?

На протяжении всего повествования меня не покидало ощущение, что главный герой слишком (ну уж слишком) везуч: без проблем удирает от преследователей, скрывается от полиции, оказывается богат, с легкостью проникает в любые, даже хорошо охраняемые, здания. Не чудо ли? Слишком уж автор любит своего героя и как будто в оправдание делает его в финале самым несчастным человеком на земле. А потом… разрешает ему начать жить заново.

Кем на самом деле был главный герой и почему читателю все время кажется, что он виновен? Читайте – и узнаете. Убийца исповедуется вам в самом финале.