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17.06.2020г.
Мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров

Мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров

Ср, 17.06.20 12:11
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В России распространяется обманная схема, которая направлена на пожилых людей, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами, сообщают «Известия».

В условии падения ставок по вкладам многие пенсионеры мечтают увеличить свой небольшой доход. Эксперты фиксируют интерес возрастной категории к инвестициям в ценные бумаги. Как сообщили в Национальной финансовой ассоциации (НФА), доля таких инвесторов уже достигла 5% и интерес к фондовому рынку продолжает расти.

Этим и пользуются злоумышленники. Благодаря рекламе в соцсетях и директ-рассылкам преступники убеждают пожилых людей вкладываться в инструменты фондового рынка. После регистрации на поддельной брокерской платформе новоявленному частному инвестору звонит «технический специалист», который помогает установить программу для торговли, для чего нужно скачать приложение для удаленного доступа.

Гаджет доверчивых граждан после этого полностью переходит под контроль преступников. Они выводят средства из личных кабинетов и даже берут кредиты от имени своих жертв.

В пресс-службе Центробанка отметили, что регулятор очень ждет принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме. Документ предполагает упрощенную процедуру блокировки мошеннического сайта в досудебном порядке. Текущая процедура не позволяет регулятору оперативно остановить деятельность противоправных ресурсов, из-за чего они успевают нанести существенный ущерб.

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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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