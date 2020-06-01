Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Tele2 организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020 (16+). После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартовала 15 июня на платформе Cyberhero.

Карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире – таковы результаты исследования компании Newzoo. При этом «мобильные геймеры увлеклись киберспортом больше, чем когда-либо раньше». Мобильный гейминг имеет самый низкий барьер для входа: более 2/5 населения мира владеют смартфоном и многие игры для этих девайсов бесплатны. По прогнозам экспертов Newzoo, сегмент мобильных игр в этом году будет расти быстрее остальных: доход от них во всем мире увеличится на 13,3% до 77,2 млрд долларов.

Следуя мировым трендам и принципу «других правил», Tele2 продолжает развивать мобильный киберспорт в России. Оператор считает, что геймеры не должны зависеть от наличия сети WiFi, покупать дорогостоящие компьютеры или консоли. Полноценно заниматься киберспортом можно где угодно, ведь для этого достаточно смартфона с быстрым мобильным интернетом. В поддержку набирающего популярность направления гейминга Tele2 открывает регистрацию на всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020.

Турнир пройдет в четырех дисциплинах: PUBG mobile (соло, дуэт, команда), Free fire, Brawl stars, Mobile legends. Принять участие в соревнованиях могут абоненты любых операторов. Первые квалификации запланированы на 26 июня.

Для турнира Tele2 выбрала самые востребованные дисциплины. Так, по данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile (16+) и Free fire (16+) возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «игры» в 2019 году. Более того, эти игры относятся к одним из наиболее зрелищных, ведь за сражениями в стиле королевских битв интересно наблюдать. Трансляции PUBG mobile и Free Fire в 2019 году вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube. Наблюдая за битвами киберспортсменов со смартфонов, зрители потратили более 45,7 млн часов.

На турнире Tele2 геймеры поборются за призовой фонд в размере 2,1 млн рублей – это почти вдвое больше призовых прошлого года. Тогда состязание привлекло 21 тысячу спортсменов, а трансляции игр на разных платформах набрали более 324 тысяч просмотров.

Организаторы приглашают принять участие в турнире абонентов всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Все претенденты на победу смогут лично убедиться в качестве быстрого 4G-интернета оператора и проверить его в деле. Финальные игры пройдут 25-26 июля и 1-2 августа. Их трансляции можно будет увидеть на платформе Cyberhero, в сообществе Cyberhero в социальной сети «ВКонтакте» или на Twitch.

Чтобы сделать мобильный киберспорт доступным всем, оператор организует трансляции не только на популярных гейминговых платформах, но и на YouTube. Tele2 хочет, чтобы игры и киберспортивные термины были понятны даже зрителям, далеким от виртуальных битв. Поэтому комментировать турнир будет популярный блогер.

Все игры второго чемпионата Tele2 по мобильному киберспорту пройдут на платформе оператора Cyberhero. Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. На протяжении всего периода самоизоляции Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе. Так, в первую неделю июня число визитов выросло в 1,5 раза, а количество уникальных пользователей – на 35% по сравнению с началом предыдущего месяца (с 4 по 10 мая).

«Число поклонников гейминга в России и мире ежегодно растет. По оценкам компании Nielsen, в 2019 году аудитория киберспорта в нашей стране перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжит расти в среднем на 20% ежегодно. Вместе с тем увеличиваются и расходы геймеров на покупку профессиональной техники – игровых компьютеров и консолей. Мы хотим, чтобы популярное увлечение было доступно каждому, у кого есть смартфон и быстрый 4G-интернет. Поэтому мы организуем всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. Посвятить время любимому увлечению там, где удобно, и когда хочется – в духе «других правил» Tele2», - отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.