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17.06.2020г.
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту

Ср, 17.06.20 11:46
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Tele2 организует всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020 (16+). После успеха турнира 2019 года компания решила расширить географию соревнований на всю Россию. В борьбе за главный приз геймерам понадобится только смартфон и быстрый 4G-интернет. Общий призовой фонд в этом году увеличился вдвое до 2,1 млн рублей. Регистрация бесплатна и открыта абонентам всех операторов связи: она стартовала 15 июня на платформе Cyberhero.

Карантинные ограничения привели к резкому росту популярности мобильных игр во всем мире – таковы результаты исследования компании Newzoo. При этом «мобильные геймеры увлеклись киберспортом больше, чем когда-либо раньше». Мобильный гейминг имеет самый низкий барьер для входа: более 2/5 населения мира владеют смартфоном и многие игры для этих девайсов бесплатны. По прогнозам экспертов Newzoo, сегмент мобильных игр в этом году будет расти быстрее остальных: доход от них во всем мире увеличится на 13,3% до 77,2 млрд долларов.

Следуя мировым трендам и принципу «других правил», Tele2 продолжает развивать мобильный киберспорт в России. Оператор считает, что геймеры не должны зависеть от наличия сети WiFi, покупать дорогостоящие компьютеры или консоли. Полноценно заниматься киберспортом можно где угодно, ведь для этого достаточно смартфона с быстрым мобильным интернетом. В поддержку набирающего популярность направления гейминга Tele2 открывает регистрацию на всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020.

Турнир пройдет в четырех дисциплинах: PUBG mobile (соло, дуэт, команда), Free fire, Brawl stars, Mobile legends. Принять участие в соревнованиях могут абоненты любых операторов. Первые квалификации запланированы на 26 июня.

Для турнира Tele2 выбрала самые востребованные дисциплины. Так, по данным аналитической компании Sensor Tower, приложения PUBG mobile (16+) и Free fire (16+) возглавили рейтинг самых скачиваемых в категории «игры» в 2019 году. Более того, эти игры относятся к одним из наиболее зрелищных, ведь за сражениями в стиле королевских битв интересно наблюдать. Трансляции PUBG mobile и Free Fire в 2019 году вошли в топ-20 самых просматриваемых в мире на платформах Twitch, Mixer и YouTube. Наблюдая за битвами киберспортсменов со смартфонов, зрители потратили более 45,7 млн часов.

На турнире Tele2 геймеры поборются за призовой фонд в размере 2,1 млн рублей – это почти вдвое больше призовых прошлого года. Тогда состязание привлекло 21 тысячу спортсменов, а трансляции игр на разных платформах набрали более 324 тысяч просмотров.

Организаторы приглашают принять участие в турнире абонентов всех операторов, но для борьбы за главный приз в финале нужно быть клиентом Tele2. Все претенденты на победу смогут лично убедиться в качестве быстрого 4G-интернета оператора и проверить его в деле. Финальные игры пройдут 25-26 июля и 1-2 августа. Их трансляции можно будет увидеть на платформе Cyberhero, в сообществе Cyberhero в социальной сети «ВКонтакте» или на Twitch.

Чтобы сделать мобильный киберспорт доступным всем, оператор организует трансляции не только на популярных гейминговых платформах, но и на YouTube. Tele2 хочет, чтобы игры и киберспортивные термины были понятны даже зрителям, далеким от виртуальных битв. Поэтому комментировать турнир будет популярный блогер.

Все игры второго чемпионата Tele2 по мобильному киберспорту пройдут на платформе оператора Cyberhero. Она позволяет геймерам монетизировать свои навыки и работает как стриминговая площадка. На протяжении всего периода самоизоляции Tele2 фиксировала рост пользовательского интереса к платформе. Так, в первую неделю июня число визитов выросло в 1,5 раза, а количество уникальных пользователей – на 35% по сравнению с началом предыдущего месяца (с 4 по 10 мая).

«Число поклонников гейминга в России и мире ежегодно растет. По оценкам компании Nielsen, в 2019 году аудитория киберспорта в нашей стране перешагнула отметку в 12 млн человек и продолжит расти в среднем на 20% ежегодно. Вместе с тем увеличиваются и расходы геймеров на покупку профессиональной техники – игровых компьютеров и консолей. Мы хотим, чтобы популярное увлечение было доступно каждому, у кого есть смартфон и быстрый 4G-интернет. Поэтому мы организуем всероссийский турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2020. Посвятить время любимому увлечению там, где удобно, и когда хочется – в духе «других правил» Tele2», - отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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