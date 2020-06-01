В Пензенской области Covid-19 обнаружили еще у 9 детей

По состоянию на 17 июня, в Пензенской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у девяти детей.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства области Дина Черемушкина, прирост случаев заболевания вирусом составил 91 человек. Среди них есть два ребенка семи лет, два - девяти лет. Также заболели дети двух, шести, восьми лет, 16-летний подросток и шестимесячный младенец. Напомним, по состоянию на 16 июня в регионе Covid-19 обнаружили у 13 детей.

Всего в Пензенской области коронавирус подтвердился у 4006 человек, победить болезнь смогли 3183 пациента. Жителям региона напоминают о том, что необходимо соблюдать соцдистанию и носить маску, чтобы снизить риски заражения.