В пензенской больнице им. Бурденко 4 отделения начнут прием пациентов

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» предположительно с 22 июня 2020 года возобновит свою работу в ограниченном режиме. Наша больница постепенно возвращается к оказанию плановой медицинской помощи населению, фактически замороженной по многим направлениям с 10 апреля 2020 года, по причине перепрофилирования учреждения здравоохранения под лечение пациентов с заболеваниями, отягощенных инфекционными патологиями. На первом этапе возобновляют работу 4 профильных отделения больницы: ✅гастроэнтерологическое, ✅ревматологическое, ✅неврологическое, ✅кардиологическое. Этого ждут сотни пациентов и наши врачи. Все отложенные из-за пандемии коронавируса плановые операции состоятся — надо только подождать. #кардиология #неврология #гастроэнтерология #ревматология #медицина #здравоохранение #пенза @minzdrav_pnz #больницабурденко #лучшиеврачи

Публикация от ОбЛ.БОЛЬНИЦА БУРДЕНКО г. Пенза (@burdenko.okb_penza) 17 Июн 2020 в 12:23 PDT