В пензенской больнице им. Бурденко 4 отделения начнут прием пациентов

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
В Пензенской областной клинической больнице им. Н. Н. Бурденко с 22 июня в ограниченном режиме начнут принимать пациентов.
Как сообщили в Instagram-аккаунте медучреждения, на первом этапе начнут работать четыре профильных отделения: гастроэнтерологическое, ревматологическое, неврологическое и кардиологическое.
Отмечается, что все отложенные из-за пандемии коронавируса плановые операции состоятся, но позднее.
«Больница постепенно возвращается к оказанию плановой медицинской помощи населению, фактически замороженной по многим направлениям с 10 апреля , по причине перепрофилирования учреждения здравоохранения под лечение пациентов с заболеваниями, отягощенных инфекционными патологиями», - рассказали пензенцам.
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» предположительно с 22 июня 2020 года возобновит свою работу в ограниченном режиме. Наша больница постепенно возвращается к оказанию плановой медицинской помощи населению, фактически замороженной по многим направлениям с 10 апреля 2020 года, по причине перепрофилирования учреждения здравоохранения под лечение пациентов с заболеваниями, отягощенных инфекционными патологиями. На первом этапе возобновляют работу 4 профильных отделения больницы: ✅гастроэнтерологическое, ✅ревматологическое, ✅неврологическое, ✅кардиологическое. Этого ждут сотни пациентов и наши врачи. Все отложенные из-за пандемии коронавируса плановые операции состоятся — надо только подождать. #кардиология #неврология #гастроэнтерология #ревматология #медицина #здравоохранение #пенза @minzdrav_pnz #больницабурденко #лучшиеврачи