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17.06.2020г.
В Пензе бывшей чиновник областного правительства отправится под суд

В Пензе бывшей чиновник областного правительства отправится под суд

Ср, 17.06.20 11:50
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В Пензенской области региональное СК СКР завершило расследование в отношении чиновника, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он возглавлял управление государственной службы и кадров областного правительства.

По версии следствия, в 2011 году мужчина, который на тот момент занимал должность начальника отдела реализации административной реформы, предложил директору «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) учредить организацию и управлять ею.

Предполагалось, что организация будет заниматься разработкой программного обеспечения и заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках целевых программ.

«Злоумышленники планировали получать доход от этой деятельности. Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от обвиняемого, согласился», - уточнила официальный представитель областного управления СКР Татьяна Махницкая.

Учредителями фирмы стали аффилированные лица. Чиновник всячески помогал работе. В частности, организовал предоставление созданному ООО льгот и преимуществ, «направленных на снижение издержек при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которая фактически осуществлялась на базе МФЦ». Также помогал с участием в госзакупках.

«В результате участия в незаконной предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 года по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн рублей», - отмечает Татьяна Махницкая.

Директор МФЦ, который стал участником этой схемы, обвинялся в пособничестве, но дело было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

В отношении бывшего чиновника правительства уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В областной прокуратуре отмечается, что его будет рассматривать Ленинский районный суд Пензы. Дело зарегистрировано там 16 июня, но дата заседания пока не известна.   

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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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09.04.2020 16:19
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