В Пензе бывшей чиновник областного правительства отправится под суд

В Пензенской области региональное СК СКР завершило расследование в отношении чиновника, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Он возглавлял управление государственной службы и кадров областного правительства.

По версии следствия, в 2011 году мужчина, который на тот момент занимал должность начальника отдела реализации административной реформы, предложил директору «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) учредить организацию и управлять ею.

Предполагалось, что организация будет заниматься разработкой программного обеспечения и заключать договоры оказания услуг с МФЦ в рамках целевых программ.

«Злоумышленники планировали получать доход от этой деятельности. Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от обвиняемого, согласился», - уточнила официальный представитель областного управления СКР Татьяна Махницкая.

Учредителями фирмы стали аффилированные лица. Чиновник всячески помогал работе. В частности, организовал предоставление созданному ООО льгот и преимуществ, «направленных на снижение издержек при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которая фактически осуществлялась на базе МФЦ». Также помогал с участием в госзакупках.

«В результате участия в незаконной предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 года по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн рублей», - отмечает Татьяна Махницкая.

Директор МФЦ, который стал участником этой схемы, обвинялся в пособничестве, но дело было прекращено из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

В отношении бывшего чиновника правительства уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. В областной прокуратуре отмечается, что его будет рассматривать Ленинский районный суд Пензы. Дело зарегистрировано там 16 июня, но дата заседания пока не известна.