«Дамате» - соинвестор госпрограммы по строительству жилья в Пензенской области

Отмечается, что проект станет самым масштабным в стране. Общая стоимость - 380 млн рублей.

Проект реализуют на территории Нижнеломовского района. Здесь же расположены основные площадки ГК «Дамате» по производству и переработке индейки. Строительство жилого комплекса специалисты планируют завершить до конца года. В начале 2021-го новоселы уже должны будут заехать в новые квартиры.

«Дамате» выступает соинвестором проекта, наряду с федеральным, областным, местным бюджетами. Руководство компании вложит в проект 38 миллионов рублей, из которых 15 млн рублей уже направила на разработку проектной документации и не менее 23 млн рублей инвестирует непосредственно в строительство объекта.

Всего в рамках программы будет построена 191 квартира. Комплекс жилых домов будет состоять из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, сгруппированных в виде блокированной застройки. Число квартир в одном блокированном доме – от трех до восьми.

178 квартир будет предоставлено работникам ГК «Дамате», из них 116 жилых помещений будет выделено для семей с детьми и еще 10 – семьям-участникам, где оба родителя работают в компании. Расчетное число жителей комплекса – 563 человека, в том числе 520 работников «Дамате» и членов их семей – это 92,4% от общего числа проживающих.

В программе участвуют работники предприятий «Дамате», не имеющие собственного жилья в Нижнеломовском районе или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, которые хотят переехать на постоянное место жительства в указанный район. После завершения строительства квартиры будут переданы участникам программы в аренду. В дальнейшем работнику предоставляется последующее право выкупа жилья.

«Обеспечение сотрудников жильем – одна из составляющих социальной политики ГК «Дамате» и наше конкурентное преимущество. Мы постоянно создаем новые рабочие места и продолжаем набор сотрудников на строящиеся и действующие объекты. Именно поэтому мы приняли решение об участии в строительстве жилого комплекса в Нижнеломовском районе, который может стать визитной карточкой региона», – подчеркнул генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В настоящее время Пензенский государственный университет архитектуры и строительства разработал проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Кроме того, с помощью конкурсных процедур определен застройщик, который уже приступил к строительным работам.

Немаловажным условием реализации проекта является создание полноценной комфортной инфраструктуры для проживающих. В нем предусмотрено освещение, водоснабжение, канализация и газ. Специалисты устраивают внутренние дороги, тротуары, монтируют уличное освещение. Вместе с жильем будут построены четыре рекреационные зоны с детскими игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом.