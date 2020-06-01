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17.06.2020г.
«Дамате» - соинвестор госпрограммы по строительству жилья в Пензенской области

«Дамате» - соинвестор госпрограммы по строительству жилья в Пензенской области

Ср, 17.06.20 13:18
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Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, стала соинвестором госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области», по которой построят 37 новых жилых домов.

Отмечается, что проект станет самым масштабным в стране. Общая стоимость - 380 млн рублей.

Проект реализуют на территории Нижнеломовского района. Здесь же расположены основные площадки ГК «Дамате» по производству и переработке индейки. Строительство жилого комплекса специалисты планируют завершить до конца года. В начале 2021-го новоселы уже должны будут заехать в новые квартиры.

«Дамате» выступает соинвестором проекта, наряду с федеральным, областным, местным бюджетами. Руководство компании вложит в проект 38 миллионов рублей, из которых 15 млн рублей уже направила на разработку проектной документации и не менее 23 млн рублей инвестирует непосредственно в строительство объекта.

Всего в рамках программы будет построена 191 квартира. Комплекс жилых домов будет состоять из одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир, сгруппированных в виде блокированной застройки. Число квартир в одном блокированном доме – от трех до восьми.

178 квартир будет предоставлено работникам ГК «Дамате», из них 116 жилых помещений будет выделено для семей с детьми и еще 10 – семьям-участникам, где оба родителя работают в компании. Расчетное число жителей комплекса – 563 человека, в том числе 520 работников «Дамате» и членов их семей – это 92,4% от общего числа проживающих.

В программе участвуют работники предприятий «Дамате», не имеющие собственного жилья в Нижнеломовском районе или нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также сотрудники, которые хотят переехать на постоянное место жительства в указанный район. После завершения строительства квартиры будут переданы участникам программы в аренду. В дальнейшем работнику предоставляется последующее право выкупа жилья.

«Обеспечение сотрудников жильем – одна из составляющих социальной политики ГК «Дамате» и наше конкурентное преимущество. Мы постоянно создаем новые рабочие места и продолжаем набор сотрудников на строящиеся и действующие объекты. Именно поэтому мы приняли решение об участии в строительстве жилого комплекса в Нижнеломовском районе, который может стать визитной карточкой региона», – подчеркнул генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров.

В настоящее время Пензенский государственный университет архитектуры и строительства разработал проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Кроме того, с помощью конкурсных процедур определен застройщик, который уже приступил к строительным работам.

Немаловажным условием реализации проекта является создание полноценной комфортной инфраструктуры для проживающих. В нем предусмотрено освещение, водоснабжение, канализация и газ. Специалисты устраивают внутренние дороги, тротуары, монтируют уличное освещение. Вместе с жильем будут построены четыре рекреационные зоны с детскими игровыми элементами и сооружениями для занятий спортом.

Источник фотографии: фото предоставлено ГК "Дамате"
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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