В Пензенской области ищут пропавшего без вести пенсионера

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Полиция Пензенской области разыскивает пропавшего без вести местного жителя Алексея Пакарькина.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 20 мая 68-летний мужчина ушел из дома на ул. Лунинской в Пензе и пропал.
Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение и темно-русые волосы.
В день исчезновения был одет в кожаную коричневую куртку до пояса, светло-бежевые брюки и обут в черные полуботинки.
Если у жителей имеется важная информация о возможном местонахождении пенсионера, их просят позвонить по телефонам: 8-(8412)-598-601, 598-602 и 02.