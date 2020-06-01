В Пензенской области ищут пропавшего без вести пенсионера

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, 20 мая 68-летний мужчина ушел из дома на ул. Лунинской в Пензе и пропал.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 170-175 см, худощавое телосложение и темно-русые волосы.

В день исчезновения был одет в кожаную коричневую куртку до пояса, светло-бежевые брюки и обут в черные полуботинки.

Если у жителей имеется важная информация о возможном местонахождении пенсионера, их просят позвонить по телефонам: 8-(8412)-598-601, 598-602 и 02.