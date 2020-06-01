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17.06.2020г.
Подробности «Дела Бурлакова». Прокуратура выяснила, что семья министра жила не по средствам

Подробности «Дела Бурлакова». Прокуратура выяснила, что семья министра жила не по средствам

Ср, 17.06.20 12:23
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В Пензенской области региональная прокуратура обнародовала новые подробности дела министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова о махинациях с бюджетными деньгами. Пока глава областного ведомства и другие фигуранты дела – его первый зам Андрей Персанов и коммерсант, чье имя не раскрывается, - находятся под стражей, представители надзорного органа решили проверить имущество и сделки министра.

В частности, проанализировали сведения декларации Андрея Бурлакова. Выяснилось, что в справках о доходах не отражен построенный несколько лет назад дом, в котором он жил с семьей. Здание не было зарегистрировано в Росреестре, что также «способствовало уклонению от уплаты налога на недвижимое имущество».

Также обнаружен ряд сделок от имени супруги министра, которые свидетельствуют «о возможном превышении их расходов над законными источниками доходов».

«Кроме того, в действиях министра установлены признаки конфликта интересов. Находившийся в его непосредственном подчинении первый заместитель [фигурант дела Андрей Персанов] является его родственником, а супруга была трудоустроена в одну из подконтрольных минсельхозу организаций», - уточнила официальный представитель областной прокуратуры Светлана Артамонова.

В справках о доходах министра и его первого заместителя не был указан ряд их банковских счетов.

«По результатам проверки, прокурор области внес губернатору региона представление, в котором поставил вопрос об инициировании процедуры осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, что относится к исключительной компетенции высшего должностного лица субъекта Российской Федерации. А также о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в том числе - об увольнении министра в связи с утратой доверия», - подчеркнула Светлана Артамонова.

В отношении чиновников организована служебная проверка, а также инициирована процедура осуществления контроля за расходами министра и членов его семьи, отмечают в облпрокуратуре.

Напомним, об обысках у министра Андрея Бурлакова стало известно 14 мая. В УФСБ затем сообщили о его задержании. Также впоследствии появилась информация о задержании его первого зама Персанова и предпринимателя. Решением Ленинского районного суда они будут находиться под стражей до 13 июля.

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16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
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21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
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30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
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23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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11.04.2020 17:02
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