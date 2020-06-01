Пензенская область заняла второе место по итогам работы промпредприятий в ПФО

В министерстве промышленности и инновационной политики Пензенской области отчитались об итогах работы промпредприятий региона за январь-май.

Так, за пять месяцев индекс промышленного производства в области составил 105,1% (в том числе в мае – 114,2%), что обеспечило региону 2 место среди субъектов Приволжского федерального округа. Как отмечает пресс-служба ведомства, темп роста индекса сложился выше, чем по стране (97,2 %).

Ростом промышленного производства в регионе могут похвастаться следующие виды экономической деятельности: «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 141,1%, «производство прочих готовых изделий» - 134,8%, «производство пищевых продуктов» - 112,1%, «производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов» - 111,8%, «производство машин и оборудования» - 111,6% и другие.