На проспекте Победы у иномарки в ДТП изуродовало капот

В пензенском сообществе автолюбителей в соцсети «Вконтакте» очевидец рассказал о ДТП, которое случилось на проспекте Победы 17 июня.

По словам свидетеля, инцидент произошел около поворота на АО «Пензтяжпромарматура». Фотографии пользователь сделал около 12:25. Судя по кадрам, участником аварии стала легковушка. У иномарки сильно разбита передняя часть, оторвался капот и отсутствует фара. Рядом стоит ГАЗель, но повреждений у грузовика на фото не видно. Является ли автомобиль участником ДТП – неизвестно.

Официальных данных о случившемся нет.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, отвлекаться при движении на гаджеты.