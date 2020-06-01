На проспекте Победы у иномарки в ДТП изуродовало капот

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В пензенском сообществе автолюбителей в соцсети «Вконтакте» очевидец рассказал о ДТП, которое случилось на проспекте Победы 17 июня.
По словам свидетеля, инцидент произошел около поворота на АО «Пензтяжпромарматура». Фотографии пользователь сделал около 12:25. Судя по кадрам, участником аварии стала легковушка. У иномарки сильно разбита передняя часть, оторвался капот и отсутствует фара. Рядом стоит ГАЗель, но повреждений у грузовика на фото не видно. Является ли автомобиль участником ДТП – неизвестно.
Официальных данных о случившемся нет.
Сотрудники ГИБДД призывают водителей соблюдать правила дорожного движения. Нельзя садиться за руль в нетрезвом виде, отвлекаться при движении на гаджеты.