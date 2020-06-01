На Пензенскую область 18 июня обрушатся гроза и град

В Пензенской области 18 июня ожидается желтый уровень погодной опасности.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза и град. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.

Сотрудники ведомства делают SMS-рассылку жителям с предупреждением о непогоде.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 112.