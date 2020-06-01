На Пензенскую область 18 июня обрушатся гроза и град

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По данным пресс-службы регионального управления МЧС, в области ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза и град. Скорость северо-восточного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов тепла.
Сотрудники ведомства делают SMS-рассылку жителям с предупреждением о непогоде.
Спасатели предупреждают пензенцев о том, что во время грозы не следует подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности следует выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
При сильном ветре смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам. В экстренных ситуациях нужно звонить по телефону 112.