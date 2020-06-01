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17.06.2020г.
В Пензенской области у краснокнижных орлов-могильников появились птенцы

В Пензенской области у краснокнижных орлов-могильников появились птенцы

Ср, 17.06.20 14:15
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В Мокшанском районе Пензенской области обнаружили гнездование орла-могильника, который занесен в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, в гнезде пары на момент исследования находились два птенца. В регионе, по экспертной оценке, численность могильника составляет четыре-пять гнездящихся пар. Отмечается, что негативно на размножение пернатых влияет вырубка гнездовых деревьев, браконьерство, гибель на линиях электропередач.

В министерстве напомнили, что за уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орла-могильника составляет 100 000 рублей.

Орел-могильник несколько меньше беркута. Самец и самка имеют одинаковую темно-бурую окраску оперения. У молодых птиц - светлая окраска тела с бурыми продольными пятнами на нижней стороне, концы крыльев и хвост темные.

Источник фотографии: Скриншот - http://minleshoz.pnzreg.ru/news/obshchestvo/3947/
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17.06.2020 18:02
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
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