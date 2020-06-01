В Пензенской области у краснокнижных орлов-могильников появились птенцы

В Мокшанском районе Пензенской области обнаружили гнездование орла-могильника, который занесен в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба регионального минлесхоза, в гнезде пары на момент исследования находились два птенца. В регионе, по экспертной оценке, численность могильника составляет четыре-пять гнездящихся пар. Отмечается, что негативно на размножение пернатых влияет вырубка гнездовых деревьев, браконьерство, гибель на линиях электропередач.

В министерстве напомнили, что за уничтожение видов, занесенных в Красную книгу, и среды их обитания, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Ущерб за незаконную добычу орла-могильника составляет 100 000 рублей.

Орел-могильник несколько меньше беркута. Самец и самка имеют одинаковую темно-бурую окраску оперения. У молодых птиц - светлая окраска тела с бурыми продольными пятнами на нижней стороне, концы крыльев и хвост темные.