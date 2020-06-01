В Арбеково при пожаре пострадал пенсионер

В управлении МЧС по Пензенской области сообщили о пожаре, который случился 17 июня в микрорайоне Арбеково.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 12:56. Спасатели выехали на место происшествия. Загорелась квартира на седьмом этаже по адресу: проспект Строителей, 33. Огонь охватил семь квадратных метров внутри комнаты. В результате пожара пострадал 81-летний мужчина. С пламенем боролись 15 человек и три спецмашины.

Спасатели предупреждают жителей региона о том, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.