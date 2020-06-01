В Кузнецке мужчина надругался над старушкой и чуть не изнасиловал ребенка

В городе Кузнецке Пензенского региона вынесли приговор 31-летнему жителю Московской области за преступления, которые он совершил в 2011-2012 годах.

Установлено, что в июле 2011 года в Кузнецке злоумышленник угрожал ножом ребенку и попытался его изнасиловать. Мужчина услышал шум, испугался, что его могут застать на месте преступления и скрылся, не доведя до конца злодеяние.

Личность негодяя установили в январе этого года благодаря результатам судебной генетической экспертизы вещественных доказательств, на которых он оставил свои биологические следы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Злоумышленника задержали в Москве и доставили в Кузнецк.

Следователи установили, что помимо покушения на изнасилование ребенка, в декабре 2012 года он напал с ножом на пенсионерку и потребовал денег. Старушка отдала мужчине 300 рублей, после чего негодяй надругался над ней.

Уточняется, что ранее осужденный уже имел проблемы с законом – его судили за кражу с незаконным проникновением в жилище.

Мужчину приговорили к двенадцати с половиной годам строгого режима и одному году ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.