Белозерцев показал «умный» туннель, который установили в резиденции Путина

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев показал дезинфицирующий туннель, который установили в резиденции президента РФ Владимира Путина в Ново-Огарево.
«В резиденции для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель, разработанный нашей пензенской компанией: каждый, кто проходит внутри, обрабатывается специальным дезинфицирующим раствором», - пояснил глава региона.
В резиденции Президента РФ В.В.Путина в Ново-Огарево для защиты от коронавирусной инфекции установили специальный туннель, разработанный нашей пензенской компанией: каждый, кто проходит внутри, обрабатывается специальным дезинфицирующим раствором. pic.twitter.com/NmzMW3bhoY— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 16, 2020
Напомним, разработка предназначена для массовой поточной обработки персонала компаний, клиентов и посетителей, чтобы снизить риски заражения коронавирусом.