На ул. Каракозова ночью сбили молодого мужчину

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В пензенском управлении ГИБДД рассказали о ДТП, которое произошло в Железнодорожном районе города.
В ведомстве сообщили, что 16 июня около 23:55 на ул. Каракозова, 35А водитель Lada Granta сбил пешехода. В результате аварии 30-летнего мужчину госпитализировали с травмами.
По факту случившегося проводится проверка.
Пензенцам напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения, дистанции, скоростного режима и бокового интервала. Также автолюбителям рекомендуют не совершать резких маневров.