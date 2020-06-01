В Пензе рассказали, почему SMS-оповещения МЧС приходят с опозданием

В региональном МЧС 17 июня рассказали, почему оповещения об опасности и неблагоприятных погодных условиях – граде, ливне, шквалистом ветре, изнуряющей жаре, заморозках – поступают жителям Пензенской области иногда после того, как это явление уже произошло.

По словам начальника Центра управления в кризисных ситуациях Виталия Кузенькина, информировать жителей о чрезвычайных ситуациях и разного рода опасностях обязывает федеральное законодательство.

Информацию об ожидаемой погоде в МЧС присылают из Гидрометцентра. В зависимости от возможных явлений прогнозируется зеленый, желтый или красный уровень погодной опасности. Также явления подразделяются на неблагоприятные и опасные.

«Получив прогноз и квалифицировав возможные явления, например, как неблагоприятные мы готовим заявку на SMS-оповещение населения. Размер текста ограничен форматом сообщения. Обычно там присутствует краткая информация и телефон. Заявка уходит в Нижний Новгород в главное управление МЧС. Дело в том, что на уровне округа заключено соглашение между главным управлением и сотовыми операторами», - пояснил Виталий Кузенькин.

Операторы принимают заявку для работы и начинают оповещение. По словам представителя пензенского управления МЧС, здесь уже все зависит от самой телекоммуникационной компании – в какой срок и какой объем абонентов она оповестит.

«Но мы в заявке просим охватить всех жителей Пензенской области», - отмечает он, добавив, что у ряда операторов есть еще свои критерии оповещения абонентов.

По закону, отписаться и отказаться от такой рассылки нельзя.