В Пензенской области задержали лидеров международной экстремистской организации

В Пензенской области 17 июня пресс-служба регионального управления ФСБ сообщила о задержании лидеров и активных участников запрещенной на территории России международной религиозной экстремистской организации.

Оперативно-разыскные мероприятия с участием полиции и Росгвардии проходили в нескольких районах. В домах задержанных, на местах их конспиративных сборов обнаружили большое количество запрещенной литературы, электронные носители с экстремистскими материалами, средства связи, банковские карты.

«В обысках приняли участие свыше 50 сотрудников правоохранительных органов. В отношении задержанных возбуждены уголовные по факту организации деятельности экстремистской организации. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - отмечают в пресс-службе.