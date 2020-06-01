У водоемов Пензы разместили таблички с утонувшими людьми

На несанкционированных зонах отдыха в Пензе появились предупреждающие таблички о несчастных случаях на воде.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, объявления «В этом месте утонул человек» повесили на местах, где уже случались трагедии. Новые таблички дополнили размещенные ранее знаки «Купание запрещено». Отмечается, что их разместили на десяти точках.

Пензенцам напомнили, что за купание в нетрезвом виде, а также за нарушение общественного порядка и общественной безопасности предусмотрен штраф или административный арест.

Ранее информагенство писало о том, что губернатор региона Иван Белозерцев поднял вопрос о безопасности местных жителей на водоемах.