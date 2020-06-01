Пензенскому КИМу подарили оборудование мирового уровня для изучения Covid-19

В Пензенском областном клиническом центре спецвидов медпомощи появилось дорогостоящее оборудование для исследования инфекционных заболеваний, в том числе Covid-19.

Как пояснили в Instagram-аккаунте регионального минздрава, спонсоры подарили медучреждению ламинарный шкаф-блок микробиологической безопасности для лабораторной диагностики. Оборудование предназначено для работы с микроорганизмами и вирусами.

«Ламинарные воздушные потоки защищают рабочую зону от загрязнения частицами, находящимися в окружающем воздухе. Поток стерильного воздуха внутри шкафа обеспечивает надежную защиту как для сотрудника, так и самих проб от инфицирования», - рассказали о преимуществах оборудования пензенцам.