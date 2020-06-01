В Пензе начали подготовку теплосетей к зиме

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин 17 июня на еженедельном штабе поднял вопрос о подготовке теплосетей к отопительному сезону.

Так, одна из компаний займется модернизацией семи участков. В настоящее время работы ведутся на пяти из них.

На пересечении улиц Крупской и Нахимова работы начались еще в апреле, сразу после окончания отопительного сезона, здесь меняют магистральный трубопровод.

Кроме того, в городе провели гидравлические испытания на 154 участках сетей из 268. Отмечается, что все мероприятия проводятся в соответствии с графиком.

Мэр также поднял вопрос по поводу перекладки участков теплосетей под объектами благоустройства текущего и следующего годов – это скверы на улице Пушкина и верхняя часть улицы Московской. Энергетики отметили, что в сквере замена труб не требуется, а на центральной улице города модернизацией сетей займутся в 2021 году.