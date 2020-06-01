Бессоновец отработает долг перед ребенком на исправительных работах

Установлено, что в июне 2006 года мужчине присудили платить алименты его маленькому ребенку. Однако сельчанин не спешил давать деньги на содержание своего чада. Кроме того, он нигде не работал и трудоустроиться не пытался.

«В результате сумма задолженности с августа 2017 по февраль 2020 года превысила 325 тыс. рублей. Общая задолженность с сентября 2012 года составила более 719 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил нерадивому отцу полгода исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.