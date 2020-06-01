Бессоновец отработает долг перед ребенком на исправительных работах

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Жителя села Бессоновка Пензенской области осудили за злостное уклонение от уплаты алиментов.
Установлено, что в июне 2006 года мужчине присудили платить алименты его маленькому ребенку. Однако сельчанин не спешил давать деньги на содержание своего чада. Кроме того, он нигде не работал и трудоустроиться не пытался.
«В результате сумма задолженности с августа 2017 по февраль 2020 года превысила 325 тыс. рублей. Общая задолженность с сентября 2012 года составила более 719 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд назначил нерадивому отцу полгода исправительных работ с удержанием 5% от зарплаты в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.