В Спутнике за две недели возвели фундамент нового детсада

Только 1 июня были подписаны разрешительные документы о начале строительства в Городе Спутнике нового детского сада, а уже две недели спустя на объекте готов фундамент. Специалисты строительного холдинга «Термодом» вскоре планируют перейти на этап кладки первого этажа.

«Работы идут ударными темпами, мы стараемся успеть сдать детский сад в этом году. Это седьмой детсад в Спутнике и четвертый, который мы строим по похожему проекту», — отметил главный инженер строительного холдинга «Термодом» Андрей Пчелинцев.

Начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев в свою очередь подчеркнул, что объект поможет значительно сократить очередность в детские сады.

Новый детский сад в Спутнике будет рассчитан на 120 мест, 40 из них отдадут детям ясельного возраста. Сдать детсад планируется в декабре 2020 года. Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом.