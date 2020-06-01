В Спутнике за две недели возвели фундамент нового детсада

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
«Работы идут ударными темпами, мы стараемся успеть сдать детский сад в этом году. Это седьмой детсад в Спутнике и четвертый, который мы строим по похожему проекту», — отметил главный инженер строительного холдинга «Термодом» Андрей Пчелинцев.
Начальник отдела образования администрации Пензенского района Роман Греднев в свою очередь подчеркнул, что объект поможет значительно сократить очередность в детские сады.
Новый детский сад в Спутнике будет рассчитан на 120 мест, 40 из них отдадут детям ясельного возраста. Сдать детсад планируется в декабре 2020 года. Строительство идет в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом.