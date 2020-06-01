Ангелы в белых халатах. Пензенские медики рассказали о главной награде за свой труд

21 июня в России отмечают День медицинского работника. Журналисты информагентства в преддверии праздника встретились с медиками, которые каждый день борются за жизнь пензенцев. Собеседники информагентства рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд.

Сидорова Юлия Евгеньевна, врач-инфекционист инфекционного отделения №5 Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи

Как вы пришли в профессию?

Скорее всего, это началось еще в детстве, когда перевязывали плюшевым мишкам лапки. Закончив школу, подумала, что, наверное, мне стоит пойти в медицинский институт. Из родственников никто с этой сферой не был связан, правда, сейчас сын учится на первом курсе мединститута. Я работаю инфекционистом около пяти лет.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Принцип внимательности, взаимопонимания, наблюдательности и, наверное, желание помочь.

Как справляетесь со стрессом?

Большую часть времени мы, конечно, проводим на работе, и спасают нас от стресса наши же пациенты, которые благодарят нас, улыбаются и выздоравливают.

Что для вас является главной наградой за труд?

Думаю, лучшая награда для каждого врача – это улыбка выздоровевшего пациента.

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Дорогие врачи! Вы ежедневно заботитесь о чужом здоровье и несете груз серьезной ответственности. Поэтому пожелаю, чтобы и ваше здоровье всегда было в полной сохранности. Спокойных вам будней, не отягощенных болью потерь. Побольше радостных событий в жизни. И пусть вас окружают признание и уважение коллег, любовь и понимание близких, благодарность и восхищение пациентов.

Михаил Владимирович Юматов, главный анестезиолог-реаниматолог Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко

Как вы пришли в профессию?

В медицину я пришел таким образом. Однажды в школьный период попал в больницу с травмой, увидел работу медицинских сотрудников, врачей. У меня возникло понимание таинства ординаторской, врачебного кабинета, таинства операционной, куда хотелось бы заглянуть. И, наверное, это повлияло на мой выбор.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Не навреди – это принцип всей медицины.

Как справляетесь со стрессом?

Это обычный отдых, даже просто лежа на диване, если сильная усталость. Какие-то семейно-бытовые дела, когда я из врача превращаюсь в папу, мужа.

Что для вас является главной наградой за труд?

Наверное, любой доктор-реаниматолог скажет, что лучшая награда – это жизнь пациента. Для другого это может быть здоровье, так как людей лечат в некритическом состоянии. А для нас - так. Жизнь пациента – это высшая награда.

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Конечно, прежде всего, хотелось бы пожелать здоровья. И поблагодарить врачей и медсестер отделения, которым я руковожу, тех докторов и медсестер, которые присоединились в период пандемии к нам. Поблагодарить администрацию, главврача Вячеслава Владимировича Космачева, который оперативно решал все наши вопросы – с питанием, поселением медработников на территории больницы и так далее.

Искандерова Лариса Рустамовна, заведующая педиатрическим отделением Пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова

Как вы пришли в профессию?

Я знаю, что многие мечтают стать врачом, но я лично мечтала о балете, грезила им. Поскольку в нашем городе не было балетной студии, эта мечта не задалась. У меня тетя – акушер-гинеколог, и она сыграла большую роль в выборе профессии, настояла, что для девочки – только медицинский. Думала, что я стану гинекологом, а я очень любила детей, поэтому выбрала педиатрию. И ни чуточки не жалею об этом. В 1990 году я закончила университет в Москве, сразу приехала в Пензу. Год интернатуры, потом – в инфекционный корпус. 25 лет там отработала, с декабря 2015 года мена назначили заведующей педиатрическим отделением нашей больницы. Сейчас, в период Covid-19, снова помогаю коллегам-инфекционистам.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Поскольку я – педиатр, главное – любить детей и свою работу. Тогда никакая усталость не берет, если занимаешься любимым делом, несмотря на дежурства, бессонные ночи.

Как справляетесь со стрессом?

Стрессовые ситуации возникают часто. Я спасаюсь тем, что слушаю классическую музыку. Мне нравятся Моцарт, Чайковский. Это все от любви к балету, наверное. Романсы люблю. И сама работа от стрессов тоже спасает, улыбка ребенка. Приходишь на работу, видишь ее – и как будто не уставал, никаких стрессов, все забывается.

Что для вас является главной наградой за труд?

Для любого врача это выздоровление пациентов, улыбка детей, искреннее спасибо от их родителей.

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Того же, что желаю и себе – скорейшего выздоровления наших пациентов и здоровья близких. Мне кажется, это самое главное.

Тимофеева Наталья Александровна, заместитель главного врача клинической больницы № 6 имени Г. А. Захарьина

Как вы пришли в профессию?

В профессию я пришла по зову сердца. Моя мама много лет отдала ей, она медсестра, больше 40 лет работала непосредственно в больнице. Занимала руководящие должности, работала старшей медсестрой, процедурной, операционной. Поэтому у меня перед глазами был мамин опыт, мамин пример. И я с ранних лет, сколько себя помню, начиная с детского сада, хотела быть врачом, других желаний у меня никогда не было. Это мое решение на протяжении всей жизни, и я очень рада, что являюсь доктором, никогда об этом не жалела.

У меня опыт в медицине – более 20 лет. К счастью, я все это время работаю в одной медорганизации – это больница №6. Потом она была больницей скорой помощи, сейчас – городская больница №6 им. Захарьина. У меня одна запись в трудовой книжке, я очень горда этим и очень люблю свой коллектив. Медицина – всегда коллективный труд, поэтому мы должны быть все вместе. Я считаю, что у нас – один из лучших медицинских коллективов в области. Люди очень опытные, порядочные и с хорошими человеческими качествами.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

В медицине не бывает мелочей, поэтому все, что касается пациента, очень важно. Любая информация, любое изменение ситуации. Это очень большая степень ответственности. Всегда нужно быть очень собранным, очень внимательным. Именно в мелочах порой заключается большой смысл. Нужно собрать воедино всю информацию о пациенте и сформулировать диагноз. Поэтому я считаю, что основные наши принципы – это ответственность, порядочность, отзывчивость, желание прийти на помощь пациенту и коллегам.

Как справляетесь со стрессом?

Я стараюсь заниматься спортом, насколько мне позволяет это время. Очень много контактирую со своими коллегами, мы общаемся, обсуждаем пациентов, наши профессиональные ситуация, таким образом снимаем стресс. Мы живем в этой работе, мы полностью погружены в обстановку, и даже когда спим, все сны у нас о работе. Наверное, это реалии этой жизни. Все друзья у меня – медики, врачи, мы встречаемся, общаемся.

Что для вас является главной наградой за труд?

Это, конечно, спасенная жизнь пациента, те добрые и ясные глаза, которые на нас смотрят, та улыбка, которую нам дарят, моральное удовлетворение, которое мы получаем от своей работы. Для любого доктора это лучшее, что может быть.

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Уважаемые коллеги! Конечно, хочется пожелать вам здоровья, в первую очередь. Сохранить себя. В эту нелегкую пору, когда мы работаем, в период эпидемии, ни в коем случае не заболеть, сберечь своих родственников. Также хочется пожелать медицинского роста, уважения медицинского сообщества. Когда мы все вместе решаем какую-то проблему, от этого становится легче, радостнее. И, прежде всего, от этого хорошо нашим пациентам. Мы работаем во благо людей, чтобы сохранить им здоровье, а порой – спасти жизнь.

Панюшов Сергей Петрович, врач-стоматолог-хирург «Пензенской стоматологической поликлиники»

Как вы пришли в профессию?

В нашем доме всегда витал дух врачевания. Я помню это еще с детства. Мои старшие брат и сестра – врачи, оба – кандидаты наук. И потому дорога моя была предопределена: после окончания школы я поступил в Куйбышевский медицинский институт. Потом приехал в Пензу и пять лет проработал в городской стоматологической поликлинике. Затем перешел в клиническую областную больницу – в отделение челюстно-лицевой хирургии. После - в областной онкологический диспансер, который тогда только создавался, и следующие 20 лет я заведовал там отделением опухолей головы и шеи. Сейчас я пенсионер, но продолжаю работать в стоматологической поликлинике.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Мои принципы ничем не отличаются от принципов, которым нас учили еще в институте. Главный, конечно же, – не навреди. Сейчас некоторые молодые люди идут в медицину по призванию, другие - потому что быть врачом модно. Кому-то кажется, что врачи зарабатывают большие деньги, но не всегда и не у всех так складывается. В итоге останутся в профессии только те, кто по-настоящему хочет помочь людям. А вот те, кто в институт пришел за компанию, со временем отсеиваются.

Как справляетесь со стрессом?

Сложный вопрос. Конечно, у врача-хирурга должна быть очень крепкая нервная система. Нашу работу очень красиво показывают по телевидению, особенно в столичных центрах, где есть условия и современное оборудование. На самом деле это лишь красивая обертка. Если посмотреть, что сейчас творится в больницах, где лечат больных с Covid-19, то сразу придет понимание, что этим врачам нужно ставить памятники при жизни. Это серьезная работа, на износ. Молодым докторам, которые только вступают на путь, посоветовал бы поглубже изучить будущую профессию изнутри. Чтобы наши молодые доктора видели, что медицина – это не всегда красиво.

Что для вас является главной наградой за труд?

Главная награда для врача – это здоровье больных. Для меня стали очень значимыми 20 лет работы в онкологии. Людям, которые смогли осилить этот грозный недуг, я очень благодарен, даже по прошествии лет. Конечно, не всех больных помню, но многие остались в памяти. Без высокопарности скажу, что они изменили мое мировоззрение.

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Прежде всего, здоровья и физического, и духовного. Чтобы никто не унывал. Так нам богом дано: мы - врачи, и наша задача – лечить людей. А еще хочется пожелать сил, чтобы преодолевать все тяготы. И, конечно, радости.

Пугачева Татьяна Витальевна, студентка пятого курса Пензенского государственного университета, медицинская сестра палаты хирургического отделения ГБУЗ «Клиническая больница №5»

Как вы пришли в профессию?

Моя бабушка болела бронхиальной астмой. Когда мне было три года, она умерла в больнице. И потому с детских лет я решила, что стану врачом, чтобы помогать людям, лечить их. Желание за много лет не изменилось, и я поступила в наш медицинский институт. Сейчас учусь на пятом курсе. В какой-то момент я решила, что врач должен уметь все, и пошла работать медсестрой в хирургическое отделение. Уже заменяю старшую сестру. С учебой сочетать получается – преподаватели у нас хорошие и относятся к этому нормально.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Как бы банально это ни звучало, но главный принцип для меня – не навредить человеку. И всегда стараться сделать для пациента хотя бы достаточно, если не можешь сделать максимум.

Как справляетесь со стрессом?

Мне очень помогает семья. Когда приходишь домой, тебя ждут родители, которые всегда и поддержат, и помогут. Ну а в остальном, как и у всех, – книги, какие-то другие хобби. Но самое главное – это все-таки близкие люди, которые дают тебе тихую гавань, где ты можешь отдохнуть.

Что для вас является главной наградой за труд?

Выздоровление пациентов. Работая в отделении хирургии, ты четко видишь, в каком состоянии человек прибыл и какое у него самочувствие, когда он выписывается. Это самое важное – когда больной может сам встать и пойти. И, конечно же, услышать от пациента «спасибо».

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Самого главного – здоровья, особенно в наше время. Семейного благополучия, счастья и побольше выздоровевших пациентов!

Зиновьева Ирина Владимировна, детский стоматолог, победитель конкурса профессионального мастерства в номинации «Эндодонтическое лечение, пломбирование корневых каналов» в 2019 году

Как вы пришли в профессию?

Еще в детстве, когда кто-нибудь во дворе разбивал коленку, я всегда знала, чем помазать рану, как ее обработать. И никогда меня это не пугало, напротив, мне всегда нравилось людям помогать. И поэтому, закончив школу, я решила связать свою жизнь с медициной. Выбрала стоматологию. А когда стала мамой, поняла, что очень люблю детей, и решила, что буду лечить их. В детской стоматологии я с 2005 года. Я постоянно учусь, развиваюсь, у меня хорошие результаты. И, наверное, это делает меня счастливой в этой профессии.

Какими принципами руководствуетесь в работе?

Основной принцип – это постулат Гиппократа: «Не навреди». И еще очень важно достичь максимума в своей работе. Порой это удается не благодаря, а вопреки. Но я считаю, что это самое основное, что должно быть у врача.

Как справляетесь со стрессом?

Главная пилюля от стресса для меня – это хобби. Если оно есть, то со стрессом бороться легко. Мое хобби – собаки. Очень люблю общаться с ними. Сейчас у меня маленькая жесткошерстная такса. Когда приходишь домой, она всегда тебе рада, несмотря ни на что. Всегда подбежит со своей игрушкой, подбодрит, когда тебе плохо. А еще я очень люблю вязать: тишина, покой, спицы и пряжа.

Что для вас является главной наградой за труд?

Да, именно потому что я работаю с детьми, для меня важнее всего их здоровье и улыбки, их желание к нам прийти. Когда ребенок возвращается к и сразу бежит ко мне со словами: «Ирина Владимировна, привет!», - делится своими историями, это самое главное. Когда ребенок идет к стоматологу и не боится – вот это и есть лучшая награда для меня. И еще детский оптимизм меня заряжает. Я всегда с детьми дружу: мы и «пять» можем друг другу отбить при встрече, а если ребенку легче со мной говорить на «ты», я не против. Все, что угодно, лишь бы маленькому пациенту было комфортно. Когда с ребенком выстраиваются такие отношения, он легче переносит небольшую боль и доверяет врачу. Получается, что в детской стоматологии я уже 15 лет, и выросло целое поколение детей, которые продолжают следить за здоровьем зубов, не боятся стоматологов и говорят мне: «Это ваша заслуга».

Что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональный праздник?

Конечно, ввиду сложившейся обстановки хочется пожелать крепкого здоровья, оптимизма и благополучия во всем – в душе, в семье. И постараться абстрагироваться от негатива. Конечно, счастья человеческого. У всех оно свое, и я желаю каждому его в себе отыскать.

Медиахолдинг «Экспресс» и информационное агентство «Пенза-Пресс» поздравляют медицинских работников с профессиональным праздником! Спасибо вам за то, что сегодня находитесь на передовой борьбы с опасным вирусом и спасаете жизни людей, за ваш самоотверженный труд. Пусть вы и ваши близкие будут здоровы, пациенты относятся к вам с благодарностью и любовью, коллеги уважают и ценят вас. С праздником, дорогие медработники!

Беседовали Виктория Сысоева и Анна Балашова