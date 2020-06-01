В Минздраве прокомментировали сообщение о «прорыве» в лечении Covid-19

Заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев высказался по поводу заявления о том, что результаты клинических испытаний дексаметазона являются «научным прорывом» в лечении Covid-19.

По словам специалиста, данный препарат используют в России для лечения коронавируса, но его нельзя назвать панацеей. Он отметил, что это противовоспалительный препарат, который влияет на любое воспаление, в том числе и в легких, и его применяют уже несколько десятилетий.

«В последней версии методических рекомендаций по профилактике и диагностике коронавирусной инфекции можно увидеть, что там предусмотрено назначение глюкокортикостероидов, в том числе и дексаметазона. Во многих клиниках в России он уже применяется. В каких-то случаях он может помочь, а в каких-то – нет», - рассказал эксперт РИА Новости.

Отмечается, что результаты клинических испытаний дексаметазона «научным прорывом» назвал гендиректор ВОЗ Тедрос Адханоа Гебрейесус. Исследования в Оксфорде показали, что препарат снижает риск смерти пациентов на аппарате искусственной вентиляции легких на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, — на 20%.