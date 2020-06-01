В Белинском легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево

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В городе Белинском Пензенской области произошла авария. В региональном управлении ГИБДД рассказали о случившемся.
По данным ведомства, инцидент произошел 16 июня около 18:10 на ул. Лермонтовская, 150а. Машина «ВАЗ-21104», за рулем которой был 21-летний парень, съехала в кювет и врезалась в дерево. Водителя легковушки госпитализировали с травмами.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники полиции проводят проверку.
Пензенцев просят быть осторожными при вождении, любой необдуманный маневр может стоить жизни. Также инспекторы настаивают на соблюдении водителями правил дорожного движения, скоростного режима и дистанции.