В Пензе началась уборка одной из самых больших дворовых свалок

В Пензе приступили к уборке одной из самых больших стихийных дворовых свалок. Она скапливалась несколько лет между жилыми домами по улицам Ворошилова и Коммунистической, когда там снесли аварийные двухэтажные дома.

Рабочие оставили за собой строительный мусор, после чего некоторые местные жители стали выкидывать там свои бытовые отходы. Общая площадь свалки занимала более тысячи квадратных метров. В марте 2020 года о ней узнали активисты экологического движения «Зеленая волна» и представители регионального отделения Русского географического общества. К уборке городские службы приступили только через три месяца после того, как волонтеры обратились в прокуратуру.

«В марте все было обнажено и видно. Прежде всего, у нас возник вопрос к местным жителям, потому что есть здесь места, где выбрасывать мусор, ну и к управлению ЖКХ - почему такое было здесь допущено», - рассказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.

Уборку проводят специалисты городского управления ЖКХ. Весь мусор, вместе с землей, трактор сгребает в кучи. После территорию должны огородить. Известно также, что в скором времени на этом месте планирует начать работы одна из пензенских строительных компаний. На этой территории хотят возвести многоэтажные жилые дома, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.