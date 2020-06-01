В Пензе началась уборка одной из самых больших дворовых свалок

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Рабочие оставили за собой строительный мусор, после чего некоторые местные жители стали выкидывать там свои бытовые отходы. Общая площадь свалки занимала более тысячи квадратных метров. В марте 2020 года о ней узнали активисты экологического движения «Зеленая волна» и представители регионального отделения Русского географического общества. К уборке городские службы приступили только через три месяца после того, как волонтеры обратились в прокуратуру.
«В марте все было обнажено и видно. Прежде всего, у нас возник вопрос к местным жителям, потому что есть здесь места, где выбрасывать мусор, ну и к управлению ЖКХ - почему такое было здесь допущено», - рассказала член совета Пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.
Уборку проводят специалисты городского управления ЖКХ. Весь мусор, вместе с землей, трактор сгребает в кучи. После территорию должны огородить. Известно также, что в скором времени на этом месте планирует начать работы одна из пензенских строительных компаний. На этой территории хотят возвести многоэтажные жилые дома, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.