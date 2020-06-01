Количество мест в детских садах Пензы значительно увеличится

В 2020 году в рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом РФ, в Пензенском регионе создадут свыше 300 дополнительных мест в детских садах. Если очередности в группы от трех до семи лет сейчас нет, то потребность в местах в ясельные группы по-прежнему сохраняется.

Проблему с количеством мест в дошкольных образовательных учреждениях должны решить полностью к концу 2021 года. В этом году запланированы капитальный ремонт и реконструкция действующих дошкольных образовательных учреждений. С нуля возводят и новые объекты - в микрорайоне Заря и в Засечном. Каждый детсад сможет принять 120 детей.

«Мы вынуждены совмещать очень многие виды работ, поэтому идет насыщение кадрами, оборудованием, механизмами. В пиковые моменты в детских садиках у нас доходит до 140 человек. Условия стесненные, садик сам по себе небольшой, но именно за счет того, что сроки сжаты, приходится все учитывать. Опыт уже есть, поэтому я думаю, что все получится», - рассказал генеральный директор подрядной организации Андрей Пчелинцев.

К строительству приступили две недели назад и уже к декабрю объект должны сдать в эксплуатацию. Это не первый детский сад в Засечном. В 2019 году там уже построили три дошкольных учреждения, которые сейчас успешно функционируют, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.