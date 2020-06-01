Количество мест в детских садах Пензы значительно увеличится

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Проблему с количеством мест в дошкольных образовательных учреждениях должны решить полностью к концу 2021 года. В этом году запланированы капитальный ремонт и реконструкция действующих дошкольных образовательных учреждений. С нуля возводят и новые объекты - в микрорайоне Заря и в Засечном. Каждый детсад сможет принять 120 детей.
«Мы вынуждены совмещать очень многие виды работ, поэтому идет насыщение кадрами, оборудованием, механизмами. В пиковые моменты в детских садиках у нас доходит до 140 человек. Условия стесненные, садик сам по себе небольшой, но именно за счет того, что сроки сжаты, приходится все учитывать. Опыт уже есть, поэтому я думаю, что все получится», - рассказал генеральный директор подрядной организации Андрей Пчелинцев.
К строительству приступили две недели назад и уже к декабрю объект должны сдать в эксплуатацию. Это не первый детский сад в Засечном. В 2019 году там уже построили три дошкольных учреждения, которые сейчас успешно функционируют, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.