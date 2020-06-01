В пензенском КИМе кислород подается на все этажах

В Пензенском центре специализированных видов медицинской помощи(КИМ) полностью решена проблема обеспечения больных легочными заболеваниями - кислородом. По словам специалистов, он подается на все девять этажей клиники, это примерно 270 коек. Необходимость в оборудовании на территории лечебницы появилась весной 2020 года - после роста в регионе заболеваемости COVID-19.

«В срочном порядке пришлось ставить станцию, чтобы обеспечить кислородом всю больницу. Это три куба жидкого кислорода. Месячная норма расходуется за сутки. Благодаря подаче кислорода болезнь протекает лучше», - рассказал техник Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Дмитрий Ачинов.

Сами емкости, всего их шесть - китайского производства, а все сопутствующие механизмы изготовлены в городе Тольятти. Заправка резервуаров осуществляется ежедневно. В качестве хранилищ используются и привычные баллоны. Из-за неблагоприятной эпидобстановки в кислородной поддержке нуждаются не только тяжелые пациенты, но и люди с заболеванием средней тяжести. Согласно информации регионального минздрава, сейчас в лечебнице на искусственной вентиляции легких ежедневно находится около десяти человек. Помимо этого, в среднем еще 200-м пациентам необходима кислородная поддержка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.