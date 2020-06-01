В пензенском КИМе кислород подается на все этажах

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«В срочном порядке пришлось ставить станцию, чтобы обеспечить кислородом всю больницу. Это три куба жидкого кислорода. Месячная норма расходуется за сутки. Благодаря подаче кислорода болезнь протекает лучше», - рассказал техник Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи Дмитрий Ачинов.
Сами емкости, всего их шесть - китайского производства, а все сопутствующие механизмы изготовлены в городе Тольятти. Заправка резервуаров осуществляется ежедневно. В качестве хранилищ используются и привычные баллоны. Из-за неблагоприятной эпидобстановки в кислородной поддержке нуждаются не только тяжелые пациенты, но и люди с заболеванием средней тяжести. Согласно информации регионального минздрава, сейчас в лечебнице на искусственной вентиляции легких ежедневно находится около десяти человек. Помимо этого, в среднем еще 200-м пациентам необходима кислородная поддержка, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.