За сутки в Пензенской области произошло два смертельных пожара

Сразу два смертельных пожара произошло в Пензенской области за последние сутки. Огненная стихия в обоих случаях не пощадила частные дома и их хозяев. Первое сообщение о возгорании на пульт пожарной охраны поступило в пятом часу вечера из села Кувака Каменского района.

Там загорелся частный срубовой дом. К месту приехали два экипажа пожарных. Залив строение водой и разобрав завалы, они обнаружили тело мужчины 1973 года рождения. Второе происшествие случилось в селе Чубаровка Колышлейского района.



«Сгорел срубовой частный дом площадью 63 квадратных метра. По прибытии пожарных подразделений дом был полностью объят открытым огнем. Был обнаружен хозяин дома 1956 года рождения. По обоим фактам пожаров проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего. хотелось бы обратиться к жителям Пензенской области. В регионе установилась жаркая ветреная погода, поэтому просим быть внимательными при обращении с огнем и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности», - рассказала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.