В Пензе задержали подозреваемых в краже из магазинов

Представитель одной из торговых сетей обратился в полицию с сообщением о краже товара, стоимостью около десяти тысяч рублей. Оперативники побывали на месте происшествия, опросили сотрудников супермаркета, изучили видеозаписи. Через два дня аналогичное заявление поступило от менеджера другой торговой сети.
«Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, в совершении данного преступления. Они были задержаны на территории соседнего региона. Ими оказались жители Саратовской области 1994 и 1995 годов рождения. И 31-летняя жительница города Москвы. Подозреваемые признались в совершении данных преступлений и в содеянном раскаялись», - рассказал заместитель уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по городу Пенза Александр Якушкин.
Записи с видеокамер, установленных в торговых залах, запечатлели все деяния злоумышленников. Они сообщили, что, нигде не работая, надеялись получить деньги, сбывая похищенные продукты в Москве. Сейчас проверяется причастность криминальной группы к совершению аналогичных краж в Пензе и районах области. Возбуждены уголовные дела, задержанным грозит до двух лет лишения свободы, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.