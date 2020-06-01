Пензенцы смогут подать заявку онлайн на голосование по месту жительства

Голосование по поправкам в Конституцию может стать началом новой эпохи в организации выборов. Закон, предусматривающий возможность дистанционного и электронного голосования - принят. Опробуют процедуру в двух регионах страны - в Москве и Нижегородской области. В Пензенской области через электронные устройства можно подать заявку на то, чтобы голосовать по месту жительства, а не по месту прописки.

Секретарь Алена Баласова с людьми на работе общается по телефону, факсу и электронным письмам. Среди рабочего дня время на политически важное дело выкроить сложно, да и в период пандемии лишний раз заходить в государственные учреждения девушка не рискует. Выбрать тот участок, который ближе к ее реальному месту жительства, решила через портал госуслуги.

«Сейчас у меня нет возможности проголосовать по месту регистрации, а я считаю, что очень необходимо отдать свой голос. Это важный этап нашей истории, развития государства, есть возможность и желание сходить на голосование именно по месту нахождения», - прокомментировала жительница города Пензы Алена Баласова.

Для того, чтобы выбрать ближайший к дому участок ,достаточно зайти на сайт госуслуги, выбрать раздел «Общероссийское голосование по изменениям в Конституции», в открывшемся окне нажать на кнопку и перейти к услуге. Она откроет форму, в которой ваши личные данные уже введены, вам останется только на карте выбрать нужный пункт для голосования. Сделать это могут только те, кто прописан по одному адресу, а фактически проживает по-другому. Голосование по поправкам в Конституцию может стать началом новой системы в организации процедуры выборов.

«В правовом плане на будущее такая возможность предусматривается. Технически пока не готовы. Есть еще один закон, который дает возможность применить цифровые участки. Можно было прийти на участок и там проголосовать по бумажному носителю и в электронном виде», - рассказал председатель. Избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

По России дистанционное голосование доступно только в Московской и Нижегородской областях. В Пензе, кроме сайта госуслуг поменять пункт для голосования можно также, обратившись в территориальную или участковую избирательную комиссию или ближайший МФЦ. Сделать это следует до 14 часов 21 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.