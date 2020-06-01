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18.06.2020г.
Пензенцы смогут подать заявку онлайн на голосование по месту жительства

Пензенцы смогут подать заявку онлайн на голосование по месту жительства

Чт, 18.06.20 01:39
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Голосование по поправкам в Конституцию может стать началом новой эпохи в организации выборов. Закон, предусматривающий возможность дистанционного и электронного голосования - принят. Опробуют процедуру в двух регионах страны - в Москве и Нижегородской области. В Пензенской области через электронные устройства можно подать заявку на то, чтобы голосовать по месту жительства, а не по месту прописки.

Секретарь Алена Баласова с людьми на работе общается по телефону, факсу и электронным письмам. Среди рабочего дня время на политически важное дело выкроить сложно, да и в период пандемии лишний раз заходить в государственные учреждения девушка не рискует. Выбрать тот участок, который ближе к ее реальному месту жительства, решила через портал госуслуги.

«Сейчас у меня нет возможности проголосовать по месту регистрации, а я считаю, что очень необходимо отдать свой голос. Это важный этап нашей истории, развития государства, есть возможность и желание сходить на голосование именно по месту нахождения», - прокомментировала жительница города Пензы Алена Баласова.

Для того, чтобы выбрать ближайший к дому участок ,достаточно зайти на сайт госуслуги, выбрать раздел «Общероссийское голосование по изменениям в Конституции», в открывшемся окне нажать на кнопку и перейти к услуге. Она откроет форму, в которой ваши личные данные уже введены, вам останется только на карте выбрать нужный пункт для голосования. Сделать это могут только те, кто прописан по одному адресу, а фактически проживает по-другому. Голосование по поправкам в Конституцию может стать началом новой системы в организации процедуры выборов.

«В правовом плане на будущее такая возможность предусматривается. Технически пока не готовы. Есть еще один закон, который дает возможность применить цифровые участки. Можно было прийти на участок и там проголосовать по бумажному носителю и в электронном виде», - рассказал председатель. Избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

По России дистанционное голосование доступно только в Московской и Нижегородской областях. В Пензе, кроме сайта госуслуг поменять пункт для голосования можно также, обратившись в территориальную или участковую избирательную комиссию или ближайший МФЦ. Сделать это следует до 14 часов 21 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
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