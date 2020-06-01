Пантюшов поддержал поправку в Конституцию о бережном отношении к животным

Уникальную природу России будут защищать не только федеральные законы, но и Конституция. Такие изменения планируется утвердить на общероссийском голосовании по поправкам к основному закону государства.

«Я считаю, что статью 114 для правительства РФ дополнили многогранно. Ответственное отношение к животным - это важно, потому что наше общество меняется и развивается. Нельзя забывать и братьев наших меньших. Должны быть благоприятные условия среды для каждого гражданина. И, самое главное, статья направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Это может идти и при строительстве, и при проведении каких-то мероприятий. Все должно учитываться», - отметил председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Иными словами, поправка расценивает любые действия, направленные против природы, как антиконституционные. Правительство будет создавать условия для сохранения природного и биологического многообразия страны, снижать негативные воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, а также создавать условия для развития систем экологического образования граждан и воспитания в них экологической культуры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.