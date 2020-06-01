Пензенская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

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Изначально предполагали, что это произойдет на текущей неделе, ведь по всем показателям наш регион, что называется, «проходит». Среди таких - коэффициент распространения коронавируса, который ко второму этапу должен быть равен восьми десятым. Кроме того, свободный коечный фонд должен составлять не менее 50 процентов, а охват населения тестами - не менее 90 на 100 тысяч человек.
«На сегодняшний день охват населения тестами составляет 156 на 100 тысяч населения. Свободный коечный фонд и коэффициент распространения инфекции позволяют перейти региону ко второму этапу, но важно не только достичь необходимых показателей, но и закрепиться на них», - пояснила пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова.
До полного снятия ограничений необходимо пройти три этапа. Однако масочный режим, режим дезинфекции и социальную дистанцию необходимо соблюдать на каждом из них. Кроме того, лица старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны находиться на самоизоляции, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.