В Пензе задержаны члены запрещенной в России организации

Членам международной религиозной экстремистской организации не удалось уйти от правосудия. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат» на территории нашего региона.

Членам международной религиозной экстремистской организации не удалось уйти от правосудия. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность запрещенной в России организации «Таблиги Джамаат» на территории нашего региона.

Оперативно-розыскные мероприятия вели сразу в нескольких районах Пензенской области. В них приняли участие более 50 сотрудников. В результате были задержаны лидеры и активные участники этой организации. В их домах, а также в местах, где собирались подозреваемые, обнаружили запрещенную литературу, электронные материалы, средства связи, банковские карты и другие доказательства. В отношении участников международной экстремистской организации возбуждены уголовные дела, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.