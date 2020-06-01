На проспекте Победы в Пензе произошло ДТП с участием велосипедиста

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25-летний водитель LADA сбил несовершеннолетнего. Ребенок получил небольшие телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. Еще одно ДТП с несовершеннолетним велосипедистом случилось утром в среду.
«Предварительно установлено, что 17 июня в девять часов на проспекте Победы водитель автомобиля «Маз», мужчина 1993 года рождения, допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. В результате он получил телесные повреждения и после оказания медпомощи был отпущен», - прокомментировала инспектор отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Сотрудники госавтоинспекции призывают родителей подробно разъяснять детям правила дорожного движения и поведения на дороге, прежде чем разрешать им самостоятельные поездки на велосипеде. Кроме того, правоохранители напоминают, что выезжать на проезжую часть детям младше 14 лет запрещено законом, сообщает телеканал «Экспресс».