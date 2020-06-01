Жители Пензенской области стали чаще получать SMS-рассылку

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Центр Управления в кризисных ситуациях делает заявки в адрес операторов сотовой связи при жёлтом или красном режиме, то есть при неблагоприятных или опасных погодных условиях.
«Получаем бюллетень-прогноз, на основании которого готовим SMS-заявки и доводим их до операторов. Он занимается обработкой данных. Количество оповещенных абонентов напрямую зависит от него. Отказ потребителя от экстренного SMS-оповещения не допускается. В любом случае каждый потребитель связи должен получить сообщение», - рассказал начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области Виталий Кузенькин.
В мае такие заявки от МЧС поступали почти каждый день. Согласно закону, рассылка SMS-оповещений - обязанность операторов. Абонентам мобильной связи услуга предоставляется бесплатно, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.