Герои Победы: Николай Лукьянович Юдин

Вплоть до начала Великой Отечественной, в советских учебниках по тактике войны не существовало такого понятия, как танковые рейды. Годы сражений, поражений и побед заставили внести коррективы. На завершающем этапе войны танковые рейды стали общераспространенным явлением. В одной из таких операций, беспримерную отвагу и решительность проявил наш земляк - Николай Юдин.

Николай Лукьянович Юдин родился 14 февраля 1924 года в селе Бегуч Камешкирского района Пензенской области. В марте 1942 года призван в Красную Армию, учился в бронетанковом училище. Получил специальность командира орудия танка. Боевое крещение принял летом 1943 года. Командир взвода Юдин отличился в боях на польской земле в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Экипаж его танка, в один из январских дней, сжег вражескую «Пантеру», бронетранспортер и самоходку. На другой день участвовал в разгроме немецкой автоколонны. 20-го января, действуя в разведке, взвод пензяка захватил неповрежденным важный, в стратегическом отношении, мост. При этом были уничтожены артиллерийская батарея и живая сила врага. Благодаря этому подвигу наши части вышли к реке Одер на пять суток раньше положенного срока. Николаю Юдину было присвоено звание Героя Советского Союза.