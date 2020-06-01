Синюков рассказал о дистанционном голосовании на выборах губернатора

Глава облизбиркома Александр Синюков 18 июня в ходе брифинга ответил на вопросы пензенских журналистов. Один из них касался дистанционного голосования на выборах губернатора, которые пройдут 13 сентября.

Журналист «Пенза-Пресс» поинтересовался, будет ли на выборах губернатора возможность проголосовать дистанционно.

«Если говорить об электронном голосовании, то пока такой эксперимент проводится только в двух субъектах страны: в Москве и Нижнегородской области. Поскольку кампания уже объявлена, в силу тех юридических норм, которые заложены, начиная с Конституции и заканчивая федеральным законом, на нее дистанционное голосование распространяться не может. Если же такие изменения будут приняты, то это переходит на следующую кампанию федерального уровня. Она у нас в 2021 году, основные выборы - в Госдуму РФ, так что на 2021 год вполне реально», - объяснил Александр Синюков.

Что касается голосования на дому по принципу выборов по поправкам в Конституцию, то эта норма сохранится.

«Таким образом могут проголосовать маломобильные группы, в силу болезни или по другим уважительным причинам», - пояснил Александр Синюков.