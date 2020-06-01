В Пензе подали 3563 заявления на наблюдение в ходе голосования по поправкам

Член Общественной палаты Пензенской области Олег Сактирин 18 июня в ходе пресс-конференции сообщил о том, как ведется отбор наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Рабочая группа была создана. Мы готовим документы, обучаем наблюдателей, третий этап - это само наблюдение. Выдвигать кандидатов на наблюдателей могут сами граждане и общественные организации. Сегодня мы имеем 3563 заявления от граждан. Процесс продолжается, ежедневно цифра увеличивается, мы проверяем правильность документов. Для того, чтобы работа в день голосования была под контролем, должны быть у всех наблюдателей телефон, электронный адрес, чтобы можно было связаться», - рассказал Олег Сактирин.

По его словам, все желающие смогли стать наблюдателями, ни одному обратившемуся не отказали.

«Кроме того, в этой группе создается мобильная бригада, которая будет оснащена транспортом и в случае необходимости, если понадобится срочно решить вопрос, будет выезжать на место», - добавил член Общественной палаты.

Директор «Многофункционального молодежного центра Пензенской области» Сергей Зиновьев рассказал, как будет организована работа волонтеров в дни голосования.

«Волонтеры - это активная часть населения, которая помогает на всех событиях, и здесь мы не могли пройти мимо, был организован корпус «Волонтеров Конституции». Они разбираются в тонкостях закона и могут объяснить гражданам все нюансы поправок. С 22 июня появятся волонтеры на улицах, они будут стоять у информстоек и рассказывать о поправках вплоть до 1 июля», - сообщил он.

Напомним, принять участие в голосовании (18+) по поправкам в Конституцию РФ можно будет в период с 25 июня по 1 июля.