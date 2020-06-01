Беседа с «сотрудником» пенсионного фонда обошлась пензячке в 252 тыс руб

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
Пенсионерка из Пензы поверила телефонному аферисту и потеряла крупную сумму.
Женщина рассказала полицейским, что ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что на счет пензячки нужно перечислить накопительную часть пенсии и под этим предлогом попросила назвать номера банковских карт и цифровые коды, которые поступят в SMS. Обрадованная горожанка так и сделала.
Позже она получила сообщение о превышении лимита и блокировки двух карт. В банках ей сказали, что с ее счетов списали 252 тыс. рублей.
Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту возбудили уголовное дело.
Стражи порядка подчеркивают, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.