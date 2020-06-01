Беседа с «сотрудником» пенсионного фонда обошлась пензячке в 252 тыс руб

Женщина рассказала полицейским, что ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что на счет пензячки нужно перечислить накопительную часть пенсии и под этим предлогом попросила назвать номера банковских карт и цифровые коды, которые поступят в SMS. Обрадованная горожанка так и сделала.

Позже она получила сообщение о превышении лимита и блокировки двух карт. В банках ей сказали, что с ее счетов списали 252 тыс. рублей.

Как отметили в пресс-службе регионального УМВД, по данному факту возбудили уголовное дело.

Стражи порядка подчеркивают, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.