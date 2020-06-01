Пензенским выпускникам рассказали о расписании и продолжительности ЕГЭ

В Пензенской области утверждено расписание, продолжительность проведения единого госэкзамена и требования к выпускникам.

В пресс-службе регионального минобра отметили, что соответствующий приказ вступит в силу 22 июня. Так, экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени.

29 и 30 июня пройдут пробные экзамены, а очная сдача ЕГЭ будет длиться с 3 по 23 июля включительно. Резервные дни планируется провести 24 (кроме иностранного и русского языков) и 25 июля.

Отмечается, что 3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и информатике, 6 и 7 июля –по русскому языку, 10 июля – по профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля выпускники будут сдавать устную часть по иностранным языкам.

Для тех, кто не сможет в эти дни по уважительным причинам сдать экзамены, запланировано следующее расписание: 3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам, 5 августа – ЕГЭ по русскому языку, 7 августа – по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. 8 августа – резервный день для сдачи всех экзаменов.

В пресс-службе напомнили, что математику базового уровня школьники сдавать не будут.

Продолжительность экзамена по всем учебным предметам (кроме «Говорения» на ЕГЭ по иностранным языкам) составит от 3 до 3 часов 55 минут.